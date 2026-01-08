Ne perde molte il dormiglione

Home / Soluzioni Cruciverba / Ne perde molte il dormiglione

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Ne perde molte il dormiglione' è 'Ore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ne perde molte il dormiglione" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne perde molte il dormiglione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ne perde molte il dormiglione nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ore

Quando la definizione "Ne perde molte il dormiglione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne perde molte il dormiglione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Ore:

O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne perde molte il dormiglione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passano lente quando si attendeSi perdono oziandoPassano e scoccanoCe ne sono molte in Piazza San PietroLehar ne musicò molteNe ha molte chi sa cavarselaNe inflisse molte NapoleoneMolte giacche ne hanno almeno uno interno