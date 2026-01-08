L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare

Home / Soluzioni Cruciverba / L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare' è 'Euratom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EURATOM

Perché la soluzione è Euratom? EURATOM è un'organizzazione internazionale creata per promuovere l'uso pacifico dell'energia nucleare tra i paesi membri, garantendo sicurezza, regolamentazione e cooperazione nel settore. La sua missione è sviluppare tecnologie nucleari e assicurare che vengano rispettati standard di sicurezza, contribuendo alla sostenibilità energetica e alla pace globale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Euratom

Per risolvere la definizione "L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Euratom:

E Empoli U Udine R Roma A Ancona T Torino O Otranto M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L organismo internazionale che si occupa di energia nucleare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un comitato per l energia nel Vecchio Continente siglaL organismo che si occupa delle Olimpiadi siglaOrganismo dell ONU che si occupa dell infanzia siglaL Ente che si occupa di energia e ambienteL organismo che si occupa dei Giochi olimpiciSi occupa dei problemi economici mondiali