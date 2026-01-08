Napoleone la subì a Waterloo

SOLUZIONE: DISFATTA

Perché la soluzione è Disfatta? Nel 1815, Napoleone subì una sconfitta decisiva a Waterloo, segnando la fine del suo potere e un passo importante nella storia europea. Questa sconfitta rappresentò il fallimento di una potente figura militare e politica, che aveva dominato il continente con le sue campagne. La perdita a Waterloo divenne simbolo di una battuta d'arresto per le ambizioni napoleoniche, lasciando un ricordo indelebile di una battuta d'arresto storica.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Napoleone la subì a Waterloo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Napoleone la subì a Waterloo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Le 8 lettere della soluzione Disfatta:

D Domodossola I Imola S Savona F Firenze A Ancona T Torino T Torino A Ancona

