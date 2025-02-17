Sconfisse Napoleone a Waterloo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sconfisse Napoleone a Waterloo' è 'Wellington'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: WELLINGTON
Perché la soluzione è Wellington? Wellington è noto per aver battuto Napoleone a Waterloo, un episodio che segnò un momento cruciale nella storia europea. La sua strategia e abilità militari permisero di prevalere sulle forze francesi, contribuendo a mettere fine all'egemonia napoleonica sul continente. La vittoria di Wellington fu determinante per ristabilire l'equilibrio tra le potenze europee e segnò la fine di un’epoca di guerre e rivoluzioni. La sua figura è ricordata come simbolo di leadership e successo militare.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse Napoleone a Waterloo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Sconfisse Napoleone a Waterloo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Wellington
Questa pagina è dedicata alla definizione "Sconfisse Napoleone a Waterloo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sconfisse Napoleone a Waterloo" conferma che la soluzione 'Wellington' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Wellington
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sconfisse Napoleone a Waterloo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Wellington' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il vincitore di WaterlooNapoleone I vi sconfisse Austriaci e RussiLa subì Napoleone a WaterlooNel 1805 Napoleone vi sconfisse gli AustriaciSconfisse Napoleone ad AbukirNapoleone vi sconfisse gli Austriaci
I L A C I F N I O