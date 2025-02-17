Sconfisse Napoleone a Waterloo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sconfisse Napoleone a Waterloo' è 'Wellington'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WELLINGTON

Perché la soluzione è Wellington? Wellington è noto per aver battuto Napoleone a Waterloo, un episodio che segnò un momento cruciale nella storia europea. La sua strategia e abilità militari permisero di prevalere sulle forze francesi, contribuendo a mettere fine all'egemonia napoleonica sul continente. La vittoria di Wellington fu determinante per ristabilire l'equilibrio tra le potenze europee e segnò la fine di un’epoca di guerre e rivoluzioni. La sua figura è ricordata come simbolo di leadership e successo militare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse Napoleone a Waterloo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sconfisse Napoleone a Waterloo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Wellington

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sconfisse Napoleone a Waterloo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sconfisse Napoleone a Waterloo" conferma che la soluzione 'Wellington' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Wellington

W Washington E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli G Genova T Torino O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sconfisse Napoleone a Waterloo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Wellington' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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