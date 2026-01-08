Monetine da venti centesimi d una volta

Home / Soluzioni Cruciverba / Monetine da venti centesimi d una volta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Monetine da venti centesimi d una volta' è 'Nichelini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NICHELINI

Perché la soluzione è Nichelini? I nichelini sono piccole monete di venti centesimi che un tempo circolavano comunemente. Riconoscibili per la loro dimensione e colore, venivano usate per acquisti di poco valore. Oggi sono raramente in circolazione, ma rappresentano un ricordo di un passato economico. La loro presenza nel portafoglio evoca tempi passati e pratiche di pagamento più semplici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Monetine da venti centesimi d una volta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monetine da venti centesimi d una volta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Monetine da venti centesimi d una volta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nichelini

Quando la definizione "Monetine da venti centesimi d una volta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monetine da venti centesimi d una volta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nichelini:

N Napoli I Imola C Como H Hotel E Empoli L Livorno I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monetine da venti centesimi d una volta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La monetina da venti centesimi d anteguerraUn groviglio di ventiNeppure una voltaVenne bonificato negli Anni Venti e TrentaVenti che spirano ai Tropici