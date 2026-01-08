Entusiaste per uno sport

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Entusiaste per uno sport' è 'Patite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATITE

Perché la soluzione è Patite? Le persone che amano molto uno sport e si dedicano con passione e energia sono considerate appassionate. Questi tifosi vivono ogni partita con grande emozione, sostenendo la loro squadra del cuore con entusiasmo e coinvolgimento. La loro dedizione li rende particolarmente fervidi e pronti a condividere le gioie e le delusioni legate al gioco. Sono coloro che portano il cuore oltre l'ovvio, mostrando un amore profondo per lo sport che seguono.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Entusiaste per uno sport" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Entusiaste per uno sport". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Entusiaste per uno sport" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Entusiaste per uno sport" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patite:

P Padova A Ancona T Torino I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Entusiaste per uno sport" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

