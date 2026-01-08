Decisamente sporchi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Decisamente sporchi' è 'Sudici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUDICI

Perché la soluzione è Sudici? Quando qualcosa è molto sporco e privo di igiene, si può dire che è sudicio. Questa condizione indica una forte presenza di sporco, polvere o sporcizia che rende difficile la pulizia o l'uso normale di un oggetto o di un ambiente. La parola si utilizza spesso per descrivere superfici, vestiti o luoghi che richiedono un'accurata pulizia. In sostanza, si tratta di uno stato di grande impurità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Decisamente sporchi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Decisamente sporchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "Decisamente sporchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Decisamente sporchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sudici:

S Savona U Udine D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Decisamente sporchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

