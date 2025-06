Emanuela che annunciava i programmi televisivi nei cruciverba: la soluzione è Folliero

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Emanuela che annunciava i programmi televisivi' è 'Folliero'.

FOLLIERO

Curiosità e Significato di Folliero

La parola Folliero è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Folliero.

Perché la soluzione è Folliero? FOLLIERO indica qualcuno che è molto appassionato e coinvolto nel mondo della televisione, come Emanuela che annunciava i programmi con entusiasmo. Il termine suggerisce una persona che vive con passione e un pizzico di follia per le trasmissioni televisive, trasmettendo energia e entusiasmo. In sintesi, rappresenta il volto di chi ama profondamente il mondo dello spettacolo e lo vive con irrefrenabile entusiasmo.

Come si scrive la soluzione Folliero

Stai cercando la risposta alla definizione "Emanuela che annunciava i programmi televisivi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

O Otranto

