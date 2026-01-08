Allontanare da un circolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Allontanare da un circolo' è 'Espellere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESPELLERE

Perché la soluzione è Espellere? Espellere significa far uscire qualcuno o qualcosa da un gruppo o luogo, allontanandolo definitivamente. È un gesto che implica esclusione o rimozione, spesso per motivi di disciplina o sicurezza. Questo termine si applica in vari contesti come scuole, ambienti lavorativi o sportivi, e rappresenta l'atto di decidere di non includere più una persona o un elemento nel circolo di appartenenza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Allontanare da un circolo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allontanare da un circolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Allontanare da un circolo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Espellere

Se la definizione "Allontanare da un circolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allontanare da un circolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Espellere:

E Empoli S Savona P Padova E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allontanare da un circolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

