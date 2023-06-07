Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905' è 'Rotary'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTARY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rotary? Il Rotary è un'associazione internazionale nata a Chicago nel 1905, che riunisce professionisti e leader per promuovere il servizio umanitario e migliorare le comunità di tutto il mondo. Attraverso progetti di solidarietà e iniziative di sviluppo, i membri collaborano per creare un impatto positivo globale. La loro attività si basa sulla condivisione di valori etici e sull'impegno civico, contribuendo a costruire un mondo più equo e solidale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rotary:

R Roma O Otranto T Torino A Ancona R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un circolo mondiale fondato a Chicago nel 1905" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

