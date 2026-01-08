Abituale indifferenza verso i problemi politici

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Abituale indifferenza verso i problemi politici' è 'Assenteismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSENTEISMO

Perché la soluzione è Assenteismo? L'assenza di interesse o partecipazione alle questioni politiche rappresenta un comportamento comune tra coloro che preferiscono non coinvolgersi negli affari pubblici. Questa inattività può derivare da disillusione, apatia o sfiducia nelle istituzioni. Chi adotta questa posizione evita di esprimere opinioni o di votare, preferendo concentrarsi su questioni personali. Tale atteggiamento può influire negativamente sul funzionamento democratico e sulla rappresentanza dei cittadini.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abituale indifferenza verso i problemi politici" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abituale indifferenza verso i problemi politici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Abituale indifferenza verso i problemi politici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abituale indifferenza verso i problemi politici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Assenteismo:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli N Napoli T Torino E Empoli I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abituale indifferenza verso i problemi politici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

