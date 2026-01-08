Lo abbandonarono gli Ebrei sotto la guida di Mosè

SOLUZIONE: EGITTO

Perché la soluzione è Egitto? Gli Ebrei furono liberati dalla schiavitù in un paese che li aveva oppressi, e grazie alla guida di Mosè intrapresero un lungo cammino verso la libertà. Questo luogo rappresenta il punto di partenza di una grande migrazione che cambiò la storia del popolo ebraico. La loro fuga segnò la fine di un periodo di sofferenza e l'inizio di una nuova fase di speranza e identità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo abbandonarono gli Ebrei sotto la guida di Mosè" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo abbandonarono gli Ebrei sotto la guida di Mosè". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo abbandonarono gli Ebrei sotto la guida di Mosè" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo abbandonarono gli Ebrei sotto la guida di Mosè" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Egitto:

E Empoli G Genova I Imola T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo abbandonarono gli Ebrei sotto la guida di Mosè" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

