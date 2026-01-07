Indovinello figurato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Indovinello figurato' è 'Rebus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E B U S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Indovinello figurato

Indovinello figurato Risposta: REBUS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R B S

Inizia con: R

R Finisce con: S

Perchè la soluzione è Rebus? Un rebus è come un indovinello figurato che combina immagini e simboli per svelare una parola o una frase nascosta. È un modo divertente di stimolare la mente, dove le immagini si uniscono per formare un messaggio segreto da decifrare con attenzione e creatività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Indovinello figurato: risposta da 5 lettere

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