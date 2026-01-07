Indovinello figurato
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Indovinello figurato' è 'Rebus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Indovinello figurato
- Risposta: REBUS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RBS
- Inizia con: R
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Rebus? Un rebus è come un indovinello figurato che combina immagini e simboli per svelare una parola o una frase nascosta. È un modo divertente di stimolare la mente, dove le immagini si uniscono per formare un messaggio segreto da decifrare con attenzione e creatività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Indovinello figurato: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Indovinello figurato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rebus. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.