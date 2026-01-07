Indovinello figurato

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Indovinello figurato' è 'Rebus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

REBUS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Indovinello figurato
  • Risposta: REBUS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RBS
  • Inizia con: R
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Rebus? Un rebus è come un indovinello figurato che combina immagini e simboli per svelare una parola o una frase nascosta. È un modo divertente di stimolare la mente, dove le immagini si uniscono per formare un messaggio segreto da decifrare con attenzione e creatività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Indovinello figurato: risposta da 5 lettere

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