Gli illustrati di pag. 45

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli illustrati di pag. 45' è 'Rebus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REBUS

La risposta Rebus è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Rebus? Il rebus è un gioco enigmistico che utilizza immagini, simboli e lettere per rappresentare parole o frasi. Attraverso combinazioni visive, permette di trasmettere messaggi in modo creativo e spesso divertente. La sua funzione consiste nel stimolare la capacità di interpretazione e di associazione tra elementi figurativi e linguistici. Utilizzato frequentemente in giochi, pubblicità e attività didattiche, il rebus richiede attenzione e intuito per decifrare correttamente il significato nascosto dietro le immagini. È un esempio di comunicazione visiva efficace e coinvolgente.

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Gli illustrati di pag. 45 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rebus

In presenza della definizione "Gli illustrati di pag. 45", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rebus'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli illustrati di pag. 45

Gli illustrati di pag. 45 Risposta: REBUS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

R Roma E Empoli B Bologna U Udine S Savona

La soluzione 'Rebus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli illustrati di pag. 45". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.