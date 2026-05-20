Gli illustrati di pag. 45
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SOLUZIONE: REBUS
La risposta Rebus è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Rebus? Il rebus è un gioco enigmistico che utilizza immagini, simboli e lettere per rappresentare parole o frasi. Attraverso combinazioni visive, permette di trasmettere messaggi in modo creativo e spesso divertente. La sua funzione consiste nel stimolare la capacità di interpretazione e di associazione tra elementi figurativi e linguistici. Utilizzato frequentemente in giochi, pubblicità e attività didattiche, il rebus richiede attenzione e intuito per decifrare correttamente il significato nascosto dietro le immagini. È un esempio di comunicazione visiva efficace e coinvolgente.
Gli illustrati di pag. 45 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rebus
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli illustrati di pag. 45
- Risposta: REBUS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Rebus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli illustrati di pag. 45". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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