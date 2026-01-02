Li rubano i borsaioli

SOLUZIONE: PORTAFOGLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li rubano i borsaioli" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li rubano i borsaioli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Portafogli? I portafogli sono oggetti spesso presi di nascosto da malintenzionati nelle strade affollate. Questi accessori vengono sottratti ai passanti ignari, spesso con destrezza, lasciando le vittime senza denaro o documenti. La loro perdita rappresenta un problema comune in aree molto frequentate, dove i ladri cercano di approfittare della distrazione delle persone. La sicurezza personale e la prudenza sono fondamentali per evitare di essere vittime di tali furti.

Per risolvere la definizione "Li rubano i borsaioli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li rubano i borsaioli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Portafogli:

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona F Firenze O Otranto G Genova L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li rubano i borsaioli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

