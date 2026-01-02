Pesce piatto diffuso nell Atlantico e nel Baltico

SOLUZIONE: PASSERA DI MARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pesce piatto diffuso nell Atlantico e nel Baltico" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesce piatto diffuso nell Atlantico e nel Baltico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Passera Di Mare? La passera di mare è un pesce che si trova comunemente nelle acque dell'Atlantico e del Baltico. Questo pesce ha un corpo piatto e una conformazione che gli permette di vivere sul fondale marino. La sua presenza è frequente nelle zone costiere, dove si mimetizza tra le rocce e il sabbie. È una specie importante per l'ecosistema marino e anche per la pesca locale, rappresentando una risorsa preziosa.

La definizione "Pesce piatto diffuso nell Atlantico e nel Baltico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesce piatto diffuso nell Atlantico e nel Baltico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Passera Di Mare:

P Padova A Ancona S Savona S Savona E Empoli R Roma A Ancona D Domodossola I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesce piatto diffuso nell Atlantico e nel Baltico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

