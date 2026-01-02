Ossa che formano le anche

SOLUZIONE: ISCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ossa che formano le anche" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ossa che formano le anche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ischi? Le ischi sono le ossa che contribuiscono a formare la parte posteriore e inferiore delle anche, fornendo supporto alla struttura pelvica. Sono fondamentali per la stabilità del bacino e l'articolazione con le gambe. Queste ossa si uniscono alle altre componenti della pelvi, permettendo il movimento e il sostegno del peso corporeo. La loro forma e posizione sono cruciali per la funzionalità delle anche e della colonna vertebrale.

La soluzione associata alla definizione "Ossa che formano le anche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ossa che formano le anche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ischi:

I Imola S Savona C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ossa che formano le anche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

