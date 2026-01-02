Incastellatura della tettoia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Incastellatura della tettoia' è 'Capriata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPRIATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Incastellatura della tettoia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incastellatura della tettoia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Capriata? La capriata è una struttura che sostiene i tetti, formata da travi inclinate e trasversali che creano una rete stabile. Queste strutture sono fondamentali per distribuire il peso e garantire la solidità del tetto. Utilizzate sin dall'antichità, permettono di coprire grandi spazi senza l'uso di supporti intermedi. La loro forma a intreccio rende possibile realizzare coperture robuste e durature, caratterizzate da un'incastellatura complessa e funzionale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Incastellatura della tettoia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incastellatura della tettoia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Capriata:

C Como A Ancona P Padova R Roma I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incastellatura della tettoia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

