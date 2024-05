La Soluzione ♚ Triangolare sostegno architettonico del soffitto La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAPRIATA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAPRIATA

Significato della soluzione per: Triangolare sostegno architettonico del soffitto La capriata, oppure incavallatura, è un elemento architettonico, tradizionalmente realizzato con il legno, formato da una travatura reticolare piana posta in verticale e usata come elemento base di una copertura a falde inclinate. Ha il vantaggio di annullare le spinte orizzontali grazie alla sua struttura triangolare nella quale l'elemento orizzontale, la catena, elimina le spinte di quelli inclinati, chiamati puntoni: rientra quindi tipicamente tra le strutture non spingenti dell'architettura.

