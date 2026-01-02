Apparecchi emittenti

SOLUZIONE: TRASMETTITORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Apparecchi emittenti" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchi emittenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Trasmettitori? I dispositivi che inviano segnali o informazioni attraverso onde elettromagnetiche sono chiamati trasmettitori. Essi diffondono comunicazioni come radio, televisione o segnali digitali, consentendo la trasmissione a distanza. La loro funzione fondamentale è inviare dati da un punto all’altro, garantendo che il messaggio raggiunga il destinatario con efficacia. Questi apparecchi sono elementi chiave nelle reti di comunicazione moderna, facilitando il collegamento tra dispositivi e persone in vari contesti.

Quando la definizione "Apparecchi emittenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchi emittenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Trasmettitori:

T Torino R Roma A Ancona S Savona M Milano E Empoli T Torino T Torino I Imola T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchi emittenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

