La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una traduzione di killer' è 'Sicario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SICARIO

Perché la soluzione è Sicario? Un termine che indica una persona incaricata di eliminare qualcuno con metodi violenti e segreti. È spesso associato a attività criminali e ambienti di violenza organizzata. La parola richiama un ruolo oscuro, svolto da individui che agiscono nell'ombra. Viene usata per descrivere chi compie omicidi su ordine di altri, spesso per motivi di potere o denaro.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una traduzione di killer" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una traduzione di killer". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Quando la definizione "Una traduzione di killer" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una traduzione di killer" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sicario:

S Savona I Imola C Como A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una traduzione di killer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

