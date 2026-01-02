Tipo d antifurto per auto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tipo d antifurto per auto' è 'Bloccherzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BLOCCHERZO

Perché la soluzione è Bloccherzo? Il bloccherzo è un sistema di sicurezza che impedisce il furto di un veicolo, bloccando le parti meccaniche essenziali. Si tratta di un dispositivo inserito nell'auto che rende difficile la manomissione o il furto immediato. È uno strumento molto utile per proteggere il veicolo da tentativi di scasso e furto. Questo sistema rappresenta una delle tante soluzioni adottate per garantire la sicurezza delle auto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo d antifurto per auto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo d antifurto per auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

In presenza della definizione "Tipo d antifurto per auto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo d antifurto per auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Bloccherzo:

B Bologna L Livorno O Otranto C Como C Como H Hotel E Empoli R Roma Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo d antifurto per auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

