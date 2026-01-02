Organismo che si ciba di parecchie sostanze

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Organismo che si ciba di parecchie sostanze' è 'Polifago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLIFAGO

Perché la soluzione è Polifago? Un polifago è un organismo che si nutre di molteplici sostanze, adattandosi a diversi ambienti e fonti di cibo. Questa capacità gli permette di sopravvivere in condizioni variabili, sfruttando diversi alimenti per soddisfare il proprio fabbisogno nutritivo. La sua versatilità alimentare è fondamentale per la sua sopravvivenza e crescita.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Organismo che si ciba di parecchie sostanze" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Organismo che si ciba di parecchie sostanze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Quando la definizione "Organismo che si ciba di parecchie sostanze" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Organismo che si ciba di parecchie sostanze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Polifago:

P Padova O Otranto L Livorno I Imola F Firenze A Ancona G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Organismo che si ciba di parecchie sostanze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

