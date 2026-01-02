È mio ma anche tuo

SOLUZIONE: AGGETTIVO POSSESSIVO

Perché la soluzione è Aggettivo Possessivo? Un termine che indica qualcosa che appartiene sia a chi parla sia a chi ascolta, mostrando un legame di proprietà condivisa. È un aggettivo che si usa per identificare un possesso in modo diretto e personale. Spesso si trova davanti a un nome per specificare a chi appartiene qualcosa, creando un senso di vicinanza e relazione tra le persone.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È mio ma anche tuo" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È mio ma anche tuo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La soluzione associata alla definizione "È mio ma anche tuo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È mio ma anche tuo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Aggettivo Possessivo:

A Ancona G Genova G Genova E Empoli T Torino T Torino I Imola V Venezia O Otranto P Padova O Otranto S Savona S Savona E Empoli S Savona S Savona I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È mio ma anche tuo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

