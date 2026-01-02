Il favolista de La volpe e l uva

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il favolista de La volpe e l uva' è 'Esopo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESOPO

Perché la soluzione è Esopo? Esope, famoso narratore dell'antichità, è conosciuto soprattutto per le sue favole che trasmettono insegnamenti morali. Una delle più celebri è quella della volpe e dell'uva, dove l'animale, non riuscendo a raggiungere il frutto, si convince che è acerba e senza valore. Questa storia illustra il comportamento dell'uomo che svaluta ciò che non può ottenere, insegnando a riflettere sulle proprie reazioni e sui veri valori delle cose.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il favolista de La volpe e l uva" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il favolista de La volpe e l uva". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La soluzione associata alla definizione "Il favolista de La volpe e l uva" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il favolista de La volpe e l uva" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esopo:

E Empoli S Savona O Otranto P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il favolista de La volpe e l uva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

