Lo è l uva per la volpe che non vi arriva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l uva per la volpe che non vi arriva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACERBA

Significato/Curiosita : Lo e l uva per la volpe che non vi arriva

Resa_uva=100 q resa_vino=70,0% titolo_uva=11,0% titolo_vino=11,5% estratto_secco=16,0‰ vitigni: fiano 85.0% - 100.0% greco 0.0% - 15% coda di volpe 0.0%... Marco albertazzi è evidente che il termine acerba, riduzione del titolo completo di acerba etas, "acerba vita", ha inteso riferirsi alle questioni inerenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

