La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LA DAMA CON L ERMELLINO

Curiosità su Il quadro di leonardo a cracovia: Museo czartoryski di cracovia, dal maggio del 2012 al 7 maggio 2017 il quadro è stato esposto al castello del wawel, sempre a cracovia. il 19 maggio 2017... La Dama con l'ermellino è un dipinto a olio su tavola (54,8×40,3 cm) di Leonardo da Vinci, databile al 1488-1490. La donna ritratta va quasi sicuramente identificata con Cecilia Gallerani. Nel dicembre 2016 l'opera, insieme all'intera collezione Czartoryski, è stata ceduta al governo di Varsavia per circa 100 milioni di euro, creando non poche polemiche, poiché il valore complessivo della sola opera sarebbe di 250 milioni di euro, mentre l'intera collezione varrebbe 2 miliardi. Conservato per anni nel Museo Czartoryski di Cracovia, dal maggio del 2012 al 7 maggio 2017 il quadro è stato esposto al castello del Wawel, sempre a Cracovia. Il 19 ...

