La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Fu capitale degli aztechi' è 'Tenochtitlan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENOCHTITLAN

Perché la soluzione è Tenochtitlan? Tenochtitlán era la città principale degli aztechi, situata su un'isola nel lago Texcoco. Rappresentava il centro politico, religioso e culturale dell'impero azteco. La sua importanza si rifletteva nella grandezza e nelle strutture imponenti che la caratterizzavano. Oggi è conosciuta come il sito dell'antica Città del Messico, testimonianza di una civiltà che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu capitale degli aztechi" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu capitale degli aztechi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Fu capitale degli aztechi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu capitale degli aztechi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tenochtitlan:

T Torino E Empoli N Napoli O Otranto C Como H Hotel T Torino I Imola T Torino L Livorno A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu capitale degli aztechi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

