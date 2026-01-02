Bevanda a base di rum o cognac

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Bevanda a base di rum o cognac' è 'Grog'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROG

Perché la soluzione è Grog? Il grog è una bevanda alcolica preparata mescolando rum o cognac con acqua, spesso con l'aggiunta di zucchero e limone. Originariamente inventata per riscaldare i marinai durante le lunghe navigazioni, questa bevanda è conosciuta per il suo sapore forte e avvolgente. Oggi viene apprezzata anche come drink da relax, mantenendo vivo il suo legame con le tradizioni marittime.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bevanda a base di rum o cognac" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bevanda a base di rum o cognac". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "Bevanda a base di rum o cognac", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bevanda a base di rum o cognac" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Grog:

G Genova R Roma O Otranto G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bevanda a base di rum o cognac" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

