GROG

Curiosità e Significato di "Grog"

Hai risolto il cruciverba con Grog? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Grog.

Perché la soluzione è Grog? Il grog è una bevanda alcolica a base di rum, acqua calda e spesso agrumi, molto simile al ponce. Originariamente consumato dai marinai per combattere il freddo e prevenire lo scorbuto, il grog ha un sapore intenso e avvolgente. Perfetto per riscaldarsi nelle fredde serate invernali, rappresenta una tradizione che combina gusto e storia in un sorso.

Come si scrive la soluzione Grog

Non riesci a risolvere la definizione "Una bevanda molto simile al ponce"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

R Roma

O Otranto

G Genova

