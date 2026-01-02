Lo è l amore platonico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è l amore platonico' è 'Casto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTO

Perché la soluzione è Casto? L'amore platonico si caratterizza per un'intensa affinità emotiva e spirituale, priva di desiderio fisico. È un sentimento puro, basato sulla complicità e sulla condivisione di valori e ideali, senza implicazioni sensuali. La sua natura è spesso associata a un atteggiamento di purezza e innocenza, rendendolo un tipo di affetto elevato e disinteressato. Questo tipo di sentimento si può definire come casto, poiché mantiene l'integrità morale e la nobiltà dei sentiment

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è l amore platonico" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l amore platonico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Lo è l amore platonico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Casto

La definizione "Lo è l amore platonico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l amore platonico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Casto:

C Como A Ancona S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l amore platonico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

