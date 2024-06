La Soluzione ♚ Lo Adam dei film Ubriaco d amore e Diamanti grezzi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SANDLER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SANDLER

Significato della soluzione per Lo adam dei film ubriaco d amore e diamanti grezzi: Adam Richard Sandler (New York, 9 settembre 1966) è un attore, comico, produttore cinematografico e musicista statunitense. Distintosi negli anni novanta come autore e poi membro del cast del programma televisivo Saturday Night Live, Sandler si è poi affermato presso il grande pubblico prendendo parte a numerose produzioni hollywoodiane di successo, per una media di cento milioni di dollari al botteghino.

