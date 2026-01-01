Lo è uno dei nonni
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è uno dei nonni' è 'Paterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATERNO
Perché la soluzione è Paterno? Il termine si riferisce a un parente che è il padre di uno dei genitori, rappresentando un legame familiare importante e rispettato. In particolare, indica il nonno che proviene dalla linea paterna, trasmettendo tradizioni e valori di generazione in generazione. Questo rapporto è fondamentale nella formazione dell'identità e nel mantenimento delle radici familiari, creando un legame speciale tra le generazioni.
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Lo è uno dei nonni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paterno
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è uno dei nonni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paterno'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è uno dei nonni
- Risposta: PATERNO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Paterno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è uno dei nonni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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