Lo è uno dei nonni

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è uno dei nonni' è 'Paterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATERNO

Perché la soluzione è Paterno? Il termine si riferisce a un parente che è il padre di uno dei genitori, rappresentando un legame familiare importante e rispettato. In particolare, indica il nonno che proviene dalla linea paterna, trasmettendo tradizioni e valori di generazione in generazione. Questo rapporto è fondamentale nella formazione dell'identità e nel mantenimento delle radici familiari, creando un legame speciale tra le generazioni.

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Lo è uno dei nonni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paterno

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è uno dei nonni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paterno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è uno dei nonni
  • Risposta: PATERNO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
T Torino
E Empoli
R Roma
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Paterno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è uno dei nonni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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