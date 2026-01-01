Lo è uno dei nonni

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è uno dei nonni' è 'Paterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATERNO

Perché la soluzione è Paterno? Il termine si riferisce a un parente che è il padre di uno dei genitori, rappresentando un legame familiare importante e rispettato. In particolare, indica il nonno che proviene dalla linea paterna, trasmettendo tradizioni e valori di generazione in generazione. Questo rapporto è fondamentale nella formazione dell'identità e nel mantenimento delle radici familiari, creando un legame speciale tra le generazioni.

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Lo è uno dei nonni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paterno

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è uno dei nonni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paterno'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è uno dei nonni

Lo è uno dei nonni Risposta: PATERNO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona T Torino E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

La soluzione 'Paterno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è uno dei nonni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.