La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il suo numero indica velocità da aerei supersonici' è 'Mach'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACH

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il suo numero indica velocità da aerei supersonici" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo numero indica velocità da aerei supersonici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mach? Il termine si riferisce a un parametro che misura la rapidità di un veicolo rispetto alla velocità del suono. È comunemente usato per indicare quanto un aereo superi questa soglia, mostrando la sua capacità di muoversi a velocità estremamente elevate. Questo numero rappresenta un indice di velocità supersonica e viene utilizzato nel campo dell'aviazione per classificare gli aerei più veloci.

In presenza della definizione "Il suo numero indica velocità da aerei supersonici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo numero indica velocità da aerei supersonici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mach:

M Milano A Ancona C Como H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo numero indica velocità da aerei supersonici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

