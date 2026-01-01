Processo di lento declino

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Processo di lento declino' è 'Decadenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECADENZA

Perchè la soluzione è Decadenza? La decadenza è un lento processo che si manifesta nel tempo, portando a un progressivo indebolimento di qualcosa. Può riguardare valori, culture o strutture, e si manifesta attraverso cambiamenti sottili ma costanti. È un percorso che, se non interrotto, porta a un risultato inevitabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Processo di lento declino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decadenza

Per risolvere la definizione "Processo di lento declino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decadenza'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Processo di lento declino
  • Risposta: DECADENZA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
C Como
A Ancona
D Domodossola
E Empoli
N Napoli
Z Zara
A Ancona

La soluzione 'Decadenza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Processo di lento declino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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