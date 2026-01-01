Processo di lento declino
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SOLUZIONE: DECADENZA
Perchè la soluzione è Decadenza? La decadenza è un lento processo che si manifesta nel tempo, portando a un progressivo indebolimento di qualcosa. Può riguardare valori, culture o strutture, e si manifesta attraverso cambiamenti sottili ma costanti. È un percorso che, se non interrotto, porta a un risultato inevitabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Processo di lento declino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decadenza
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Processo di lento declino
- Risposta: DECADENZA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Decadenza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Processo di lento declino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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Con lento: Un mammifero assai lento
Con declino: Il processo di chi va adagio verso il declino