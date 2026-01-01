Processo di lento declino

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Processo di lento declino' è 'Decadenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECADENZA

Perchè la soluzione è Decadenza? La decadenza è un lento processo che si manifesta nel tempo, portando a un progressivo indebolimento di qualcosa. Può riguardare valori, culture o strutture, e si manifesta attraverso cambiamenti sottili ma costanti. È un percorso che, se non interrotto, porta a un risultato inevitabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Processo di lento declino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decadenza

Per risolvere la definizione "Processo di lento declino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decadenza'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Processo di lento declino

Processo di lento declino Risposta: DECADENZA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona D Domodossola E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

La soluzione 'Decadenza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Processo di lento declino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.