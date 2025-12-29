Lo sono i nativi di Accra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i nativi di Accra' è 'Ghanesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: Ghanesi

Perché la soluzione è Ghanesi? I ghanesi sono le persone originarie di Accra, capitale del Ghana. Questa popolazione rappresenta la cultura e le tradizioni del paese, contribuendo alla sua identità nazionale. Essi parlano diverse lingue locali e sono noti per la loro ospitalità e ricchezza culturale. La loro presenza è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della regione e del Ghana intero.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono i nativi di Accra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i nativi di Accra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Lo sono i nativi di Accra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i nativi di Accra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ghanesi:

G Genova H Hotel A Ancona N Napoli E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i nativi di Accra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

