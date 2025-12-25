Uno sportivo dalle mani micidiali

SOLUZIONE: KARATEKA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sportivo dalle mani micidiali" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sportivo dalle mani micidiali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Karateka? Un atleta esperto nelle arti marziali, specializzato in tecniche di combattimento con le mani, che richiedono grande precisione e potenza. Questo individuo si dedica alla pratica del karate, affinando colpi veloci e precisi per difendersi e affrontare avversari. La sua abilità nel colpire con efficacia lo rende un vero maestro nel suo campo, riconosciuto per la sua destrezza e disciplina.

La soluzione associata alla definizione "Uno sportivo dalle mani micidiali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sportivo dalle mani micidiali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Karateka:

K Kappa A Ancona R Roma A Ancona T Torino E Empoli K Kappa A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sportivo dalle mani micidiali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

