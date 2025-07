Uno sportivo da pericolosi colpi di mano nei cruciverba: la soluzione è Karateka

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno sportivo da pericolosi colpi di mano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno sportivo da pericolosi colpi di mano' è 'Karateka'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KARATEKA

Curiosità e Significato di Karateka

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Karateka, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Karateka? Karateka indica un praticante di karate, l'arte marziale giapponese nota per i suoi colpi precisi e potenti. La frase scherzosa sottolinea come un esperto possa sembrare capace di dare colpi di mano pericolosi, ma in realtà si tratta di abilità sportive e controllate. In definitiva, un karateka è qualcuno che padroneggia tecniche di autodifesa con disciplina e rispetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Violenti colpi di manoUn atleta da colpi di manoColpi di vento che spazzano la viaCortese e alla manoLungo torneo sportivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Karateka

Se "Uno sportivo da pericolosi colpi di mano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

K Kappa

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

K Kappa

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIERI" TIERI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.