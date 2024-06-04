Indecisioni indugi nei cruciverba: la soluzione è Esitazioni

20 ott 2025

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Indecisioni indugi' è 'Esitazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESITAZIONI

Curiosità e Significato di Esitazioni

La parola Esitazioni è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esitazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Titubanze indecisioniCambiano gli indugi in incubiIndugi che raffrenanoIndugi che frenanoIndugi dilazioni

Come si scrive la soluzione Esitazioni

Hai trovato la definizione "Indecisioni indugi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 10 lettere della soluzione Esitazioni:
E Empoli
S Savona
I Imola
T Torino
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola

