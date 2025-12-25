Lo stesso che veronese

SOLUZIONE: SCALIGERO

Perché la soluzione è Scaligero? Il termine si riferisce a qualcosa o qualcuno legato alla città di Verona, nota per il suo patrimonio culturale e storico. È utilizzato per indicare anche i cittadini di questa città o le caratteristiche tipiche della zona. Spesso associato alla famiglia degli scaligeri, che governò Verona nel medioevo, il termine richiama le tradizioni e l'identità locale. È un aggettivo che richiama l'orgoglio e le radici veronesi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo stesso che veronese" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stesso che veronese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Le 9 lettere della soluzione Scaligero:

S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola G Genova E Empoli R Roma O Otranto

