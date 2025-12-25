Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro' è 'Poldo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Poldo? Poldo è il compagno di Braccio di Ferro, noto per il suo grande appetito e il suo carattere vorace. Sempre alla ricerca di cibo, si distingue per il suo comportamento goloso e la sua amicizia fedele. La sua presenza aggiunge alle avventure un tocco di allegria, mostrando un cuore generoso e un rapporto di amicizia sincero con il protagonista.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Poldo:

P Padova O Otranto L Livorno D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sbaffini il vorace amico di Braccio di Ferro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

