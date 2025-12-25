Il Santo che battezzò Gesù

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Santo che battezzò Gesù' è 'Giovanni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOVANNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Santo che battezzò Gesù" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo che battezzò Gesù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Giovanni? Giovanni è noto come il battista che immersé Gesù nel fiume, segnando l'inizio della sua missione pubblica. La sua testimonianza e il suo ruolo di testimone del Messia sono fondamentali nella narrazione evangelica. Con il suo gesto simbolico, Giovanni rappresentò l'acqua come segno di purificazione e preparazione spirituale. È ricordato come figura chiave nel racconto della vita di Gesù e della sua missione divina.

Il Santo che battezzò Gesù nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Giovanni

La soluzione associata alla definizione "Il Santo che battezzò Gesù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo che battezzò Gesù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Giovanni:

G Genova I Imola O Otranto V Venezia A Ancona N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo che battezzò Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

