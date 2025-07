È vano farlo nell acqua nei cruciverba: la soluzione è Buco

BUCO

Curiosità e Significato di Buco

Perché la soluzione è Buco? Buco indica un'apertura o una cavità in una superficie, come una fessura o uno scavo. Può trovarsi in vari contesti, dall'ambiente naturale ai lavori di bricolage. La frase È vano farlo nell'acqua suggerisce che cercare di creare un buco in acqua è inutile, poiché l'acqua non trattiene fori solidi. Un buco, quindi, rappresenta un'apertura che può essere sfruttata o evitata a seconda delle situazioni.

Come si scrive la soluzione Buco

B Bologna

U Udine

C Como

O Otranto

