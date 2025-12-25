Passate allo stato gassoso

SOLUZIONE: EVAPORATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passate allo stato gassoso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passate allo stato gassoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Evaporate? Quando un liquido si trasforma in vapore, si verifica un passaggio dallo stato liquido a quello gassoso. Questo processo avviene spesso quando il calore aumenta l'energia delle particelle, permettendo loro di sfuggire nell'aria. La trasformazione è comune in natura e in molte applicazioni industriali, come l'ebollizione dell'acqua o l'evaporazione delle pozze. È un fenomeno naturale che coinvolge il passaggio allo stato di gas.

Se la definizione "Passate allo stato gassoso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passate allo stato gassoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Evaporate:

E Empoli V Venezia A Ancona P Padova O Otranto R Roma A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passate allo stato gassoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

