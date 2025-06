Che è allo stato gassoso nei cruciverba: la soluzione è Aeriforme

AERIFORME

Perché la soluzione è Aeriforme? Il termine aeriforme si riferisce a una sostanza che si trova nello stato gassoso, come l'aria o il vapore. È usato per descrivere materiali che non hanno forma o volume propri e si espandono per riempire qualsiasi contenitore. Questa caratteristica li distingue da liquidi e solidi, rendendoli fondamentali in molti processi naturali e industriali. In breve, tutto ciò che è aeriforme è in forma di gas.

A Ancona

E Empoli

R Roma

I Imola

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

E Empoli

