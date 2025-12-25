Parenti carichi d anni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Parenti carichi d anni' è 'Bisnonni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BISNONNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parenti carichi d anni" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parenti carichi d anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bisnonni? I bisnonni sono le persone che appartengono alla generazione precedente ai nonni, ovvero i parenti più anziani della famiglia. Sono figure importanti che rappresentano radici e tradizioni trasmesse nel tempo. La loro presenza arricchisce la storia familiare e spesso si tramandano saggezze e ricordi. Condividere momenti con loro permette di conoscere meglio le origini e mantenere vivo il legame con il passato.

Parenti carichi d anni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bisnonni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Parenti carichi d anni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parenti carichi d anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bisnonni:

B Bologna I Imola S Savona N Napoli O Otranto N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parenti carichi d anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

