Olivetti: è stato un industriale illuminato

Home / Soluzioni Cruciverba / Olivetti: è stato un industriale illuminato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Olivetti: è stato un industriale illuminato' è 'Adriano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADRIANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Olivetti: è stato un industriale illuminato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Olivetti: è stato un industriale illuminato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Adriano? Adriano Olivetti è ricordato come un imprenditore innovativo e lungimirante, capace di coniugare progresso industriale con attenzione sociale. La sua visione ha portato a un'evoluzione nel mondo dell'industria, promuovendo valori umani e culturali. La sua attività ha lasciato un'impronta significativa nel panorama economico e sociale, distinguendosi per il suo approccio avanzato e il desiderio di migliorare la vita delle persone attraverso il lavoro e l'innovazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Olivetti: è stato un industriale illuminato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Adriano

La soluzione associata alla definizione "Olivetti: è stato un industriale illuminato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Olivetti: è stato un industriale illuminato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Adriano:

A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Olivetti: è stato un industriale illuminato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le sue Memorie sono di Marguerite YourcenarIl nome di un GianniniLa Yourcenar ne scrisse Le MemorieL Olivetti grande industrialeEssere a capo di uno Stato monarchicoL ultimo è stato il XIIUno Stato insulare a sud dell IndiaLo stato di chi ha una metà in più