Le hanno i fiumi e i biliardi

Home / Soluzioni Cruciverba / Le hanno i fiumi e i biliardi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le hanno i fiumi e i biliardi' è 'Sponde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPONDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le hanno i fiumi e i biliardi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le hanno i fiumi e i biliardi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sponde? Le rive sono le zone che circondano i corsi d'acqua o i tavoli da gioco, rappresentando un confine naturale o artificiale. Nei fiumi, delimitano il percorso e accolgono la vita che dipende dall'acqua, mentre nei biliardi segnano il limite del tavolo. Sono punti di transizione tra terreno e acqua o gioco, fondamentali per comprendere le caratteristiche di questi ambienti o strutture.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le hanno i fiumi e i biliardi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sponde

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le hanno i fiumi e i biliardi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le hanno i fiumi e i biliardi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sponde:

S Savona P Padova O Otranto N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le hanno i fiumi e i biliardi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ce le hanno il fiume e il tavolino da biliardoLe hanno vicine i ruscelliAccomunano fiumi e letti per bambiniHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerineLe hanno Olga e Luigi