SPONDE

Curiosità e Significato di Sponde

Perché la soluzione è Sponde? Le sponde sono le pareti o i bordi di un corso d'acqua o di un oggetto, come il tavolino da biliardo. Nel fiume, sono le rive che ne delimitano il percorso; nel biliardo, sono i lati che riflettono la palla e permettono di giocare. In entrambi i casi, le sponde definiscono i confini e contribuiscono a mantenere in equilibrio il sistema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ce li hanno in comune matrimoni e certi delittiIn ogni angolo del biliardo ce n è unaI talentuosi ce l hanno del campioneCe l hanno i computerHanno le canne sonore

Come si scrive la soluzione Sponde

S Savona

P Padova

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I T U E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNITE" UNITE

