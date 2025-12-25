Gli abiti dei fantasmi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli abiti dei fantasmi' è 'Lenzuola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENZUOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli abiti dei fantasmi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli abiti dei fantasmi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Lenzuola? Le lenzuola sono spesso associate ai fantasmi, che si vestono di tessuti leggeri e svolazzanti. Questi indumenti immateriali creano l'illusione di presenze misteriose e spettrali nelle storie popolari. La loro leggerezza e trasparenza contribuiscono a rendere le figure spettrali più inquietanti e sfuggenti. In molte narrazioni, le figure spettrali indossano proprio questo tipo di tessuto, simbolo di un'apparizione che sfuma nel nulla.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli abiti dei fantasmi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli abiti dei fantasmi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lenzuola:

L Livorno E Empoli N Napoli Z Zara U Udine O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli abiti dei fantasmi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

